Эти знаки зодиака могут столкнуться с проблемами в отношениях на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Близнецов, Дев, Рыб и Козерогов. Узнайте, как звезды повлияют на проблемы в отношениях людей с этими знаками зодиака.

Телец

У Тельцов репутация плохих отношений может быть связана с их упрямым характером и трудностями с компромиссами. Их нежелание приспосабливаться и изменяться может привести к конфликтам и недоразумениям, что затрудняет установление гармонии со своими партнерами.

Близнецы

У Близнецов проблемы в отношениях возникают из-за их нерешительности и непоседливости. Это может осложнить для них долгосрочное партнерство, в то время как проблемы с общением часто приводят к недоразумениям и отсутствию эмоциональной связи.

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Дева

У Девы на плохие отношения могут влиять их критические и перфекционистские тенденции. Установление нереалистичных ожиданий для своих партнеров может привести к чувству неадекватности и оскорблениям, что приводит к конфликтам и неудовлетворенности в отношениях.

Рыбы

Для Рыб потенциал плохих отношений возникает из-за их склонности к чрезмерному идеализму и склонности к самопожертвованию. Это может привести к тому, что партнеры будут использовать их в своих интересах, а эмоциональная чувствительность делает их восприимчивыми к манипуляциям и обману, что может привести к нездоровым отношениям.

Козерог

У Козерога сосредоточенность на профессиональных амбициях, а не на личных отношениях, часто приводит к пренебрежению и отсутствию эмоциональной доступности для своих партнеров. Это может привести к дистанцированию и отсутствию близости, что способствует ухудшению их отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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