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Астрология и гороскопы

Эти знаки зодиака могут возобновить отношения со старыми друзьями до конца недели

Марина Грамович

Эти знаки зодиака могут возобновить отношения со старыми друзьями до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Раков, Стрельцов, Скорпионов и Козерогов. Воздействие Меркурия в Близнецах имеет важное значение для укрепления и восстановления дружбы.

Тельцы

Стабильный и приземленный характер Тельца в сочетании с коммуникативным влиянием Меркурия в Близнецах может проложить путь к более содержательному и последовательному общению со старыми друзьями. Это планетарное выравнивание может способствовать более глубоким связям и потенциально привести к воссоединению или укреплению связей.

Раки

Раки, руководствуясь своей эмоциональной глубиной и заботливостью, могут почувствовать тягу к восстановлению старых дружеских отношений в этот период. Воздействие Меркурия в Близнецах может способствовать открытым и искренним разговорам, что позволит сформироваться более интимным связям.

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Стрельцы

Стрельцы могут почувствовать, что старые друзья естественным образом возвращаются в их жизнь. Известные своей общительной и адаптивной натурой, они, скорее всего, воспользуются возможностью возобновить связь с друзьями из своего прошлого. Совместное влияние Меркурия и Близнецов может привести к оживленному и интересному общению со старыми друзьями, что сблизит их.

Скорпионы

Энергия Меркурия в Близнецах поощряет общение и социальные связи, что делает это время идеальным для Скорпионов, чтобы наладить контакты и восстановить связи со старыми друзьями. Они, известные своей инициативностью, могут взять на себя инициативу в восстановлении этих дружеских отношений, что приведет к более тесной связи.

Козероги

Козероги также могут ощутить воссоединение со старыми друзьями в результате вхождения Меркурия в Близнецы. Они известны своей теплотой и щедростью, и это планетарное выравнивание может проложить путь к радостному воссоединению или углублению дружбы из прошлого. Сочетание коммуникабельности Меркурия и способности Близнецов к адаптации может облегчить Козерогам преодоление разрыва в отношениях со старыми друзьями.

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