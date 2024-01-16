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Астрология и гороскопы

Эти знаки зодиака могут заметить проблемы со здоровьем на этой неделе

Владислав Москаленко

Эти знаки зодиака могут заметить проблемы со здоровьем на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Стрельцов, Весов, Водолеев и Рыб. Движение Венеры создает потенциальные проблемы со здоровьем, о которых следует помнить.

Дева

Вхождение Венеры в знак Тельца может принести потенциальные проблемы со здоровьем для Дев. Проблемы могут возникнуть из-за чрезмерного увлечения пищей и отсутствия баланса в рационе и физической активности.

Стрелец

Стрельцам следует соблюдать осторожность со здоровьем горла и шеи. Риски в этот период могут быть связаны с проблемами гортани или щитовидной железы. Обеспечение голосового покоя и удержание шеи в тепле может помочь предотвратить дискомфорт или проблемы.

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Весы

У Весов может ухудшиться здоровье дыхательных путей. Следует обратить внимание на потенциальную аллергию, астму или другие проблемы, связанные с дыханием. Поддержание хорошего качества воздуха в помещении и сосредоточение на укреплении функции легких может помочь снизить риски для здоровья во время этого планетарного транзита.

Водолей

Водолеям, возможно, придется обратить особое внимание на свой желудок и пищеварительную систему. Может возникнуть потенциальный пищеварительный дискомфорт, чувствительность или эмоциональные проблемы с пищей.

Рыбы

Следует обратить внимание на здоровье шеи и голосового аппарата. Потенциальные риски в этот период могут включать в себя инфекции горла, перенапряжение или проблемы, связанные с голосовыми связями. Рыбам важно практиковать эффективную коммуникацию, не перенапрягая голос, и обращаться к врачу, если они испытывают дискомфорт в области шеи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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