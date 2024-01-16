Эти знаки зодиака могут заметить проблемы со здоровьем на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Дев, Стрельцов, Весов, Водолеев и Рыб. Движение Венеры создает потенциальные проблемы со здоровьем, о которых следует помнить.

Дева

Вхождение Венеры в знак Тельца может принести потенциальные проблемы со здоровьем для Дев. Проблемы могут возникнуть из-за чрезмерного увлечения пищей и отсутствия баланса в рационе и физической активности.

Стрелец

Стрельцам следует соблюдать осторожность со здоровьем горла и шеи. Риски в этот период могут быть связаны с проблемами гортани или щитовидной железы. Обеспечение голосового покоя и удержание шеи в тепле может помочь предотвратить дискомфорт или проблемы.

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Весы

У Весов может ухудшиться здоровье дыхательных путей. Следует обратить внимание на потенциальную аллергию, астму или другие проблемы, связанные с дыханием. Поддержание хорошего качества воздуха в помещении и сосредоточение на укреплении функции легких может помочь снизить риски для здоровья во время этого планетарного транзита.

Водолей

Водолеям, возможно, придется обратить особое внимание на свой желудок и пищеварительную систему. Может возникнуть потенциальный пищеварительный дискомфорт, чувствительность или эмоциональные проблемы с пищей.

Рыбы

Следует обратить внимание на здоровье шеи и голосового аппарата. Потенциальные риски в этот период могут включать в себя инфекции горла, перенапряжение или проблемы, связанные с голосовыми связями. Рыбам важно практиковать эффективную коммуникацию, не перенапрягая голос, и обращаться к врачу, если они испытывают дискомфорт в области шеи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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