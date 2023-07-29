Эти знаки зодиака не должны быть вместе: их ждут бесконечные скандалы

Время рождения человека программирует его судьбу, влияя на все сферы жизни. По словам астрологов, чтобы избежать разочарований в любви, нужно правильно выбрать партнера. Проверьте, какие знаки зодиака никогда не должны быть вместе!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны энергичные, импульсивные и волевые. Они не могут построить отношения с чувствительными Рыбами и Раками, поскольку те нуждаются в эмоциональной стабильности, а Овны склонны действовать импульсивно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы практичны, стабильны и ценят безопасность. Они не должны быть со Львами, которым нужно много внимания и похвалы. Уроженцам знака, которые любят контролировать отношения, может быть трудно приспособиться к потребностям Львов в независимости.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы общительны и любопытны. Их не следует строить отношения со Скорпионами, требовательными, загадочными и обладающими глубокими эмоциями. Близнецы могут чувствовать себя подавленными интенсивностью эмоций Скорпиона

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы уверены в себе, экспрессивны и любят быть в центре внимания. Им не стоит быть вместе с Козерогами, которые замкнуты, организованы и ценят традиции. Огненная энергия Львов может быть слишком интенсивной для хладнокровных и рассудительных Козерогов, а Козероги могут чувствовать себя подавленными в присутствии эгоистичных Львов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы практичны, основательны и любят порядок. Им не следует связываться с Рыбами, которые эмоциональны и склонны к задумчивости. Также Стрелец может быть проблемным партнером для Девы, потому что Стрельцы свободны, независимы и им трудно оправдать ожидания Девы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы гармоничны, общительны и уравновешены. Им не следует быть вместе со Скорпионами, требовательными и эмоционально напряженными. Скорпионам может быть трудно удовлетворить потребности во внимании и восхищении, которых ожидают Весы, а также приспособиться к их склонности избегать конфликтов.

Скорпион (23 октября- 21 ноября):

Скорпионы страстны, загадочны и обладают глубокими эмоциями. Им не стоит быть вместе с Близнецами, которые общительны, легки и любопытны. Близнецы могут чувствовать себя подавленными эмоциональной глубиной Скорпиона и его потребностью в близости, которая часто превышает возможности Близнецов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы независимы, ищут приключений и свободы. Им не следует быть вместе с Девами, которые практичны, точны и любят порядок. Стрелец может чувствовать в ловушке из-за поведения Девы, которая сосредоточена на деталях и планах, что ограничивает свободу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги сдержанны, организованы и ценят традиции. Им не стоит быть вместе со Львами, которые экспрессивны, полны энергии и жаждут внимания. Козероги могут чувствовать себя подавленными потребностью Львов в энергии и внимании. Кроме того, Козероги предпочитают планирование и предсказуемость, а Львы живут настоящим.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи независимы, оригинальны и любят свободу. Им не следует связываться с Раками, которые чувствительны и привязаны к дому. Рак может чувствовать себя неуверенно и завидовать потребности Водолея в независимости. Ракам нужен партнер, который всегда будет эмоционально доступен, а Водолею нужно пространство и независимость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы чувствительны, интуитивны и мечтательны. Им не стоит быть вместе с Овнами, которые полны энергии и импульсивны. Кроме того, Рыбам может быть трудно угнаться за страстностью и скоростью действий Овна.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

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