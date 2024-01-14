Этим знакам зодиака повезет на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов, Стрельцов, Тельцов и Козерогов. На этой неделе планетарное вступление Марса в знак Весов влияет на удачу и судьбу разных знаков зодиака.

Овен

Овнам на этой неделе особенно повезет в вопросах, связанных с карьерой и финансами. Ожидайте увлекательные возможности и успешные результаты в вашей профессиональной жизни. Это отличное время для того, чтобы рисковать и уверенно идти к своей цели.

Лев

Этот период приносит Львам положительную энергию, особенно в отношениях и личных связях. На этой неделе вы можете почувствовать, что притягиваете в свою жизнь поддерживающих вас позитивных людей. Ваша харизма и теплота также усилятся, что делает это время отличным для налаживания контактов и общения.

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Стрелец

Стрельцам повезет в сфере личного роста и расширения. Это может проявиться в виде возможностей для путешествий, обучения или всеобщего личностного развития. Будьте открыты и готовы воспользоваться шансами, которые появятся на вашем пути в этот период.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на толчок к творчеству и самовыражению. Это отличное время для творческих начинаний, а также для романтических и социальных контактов. Дайте волю своим страстям и творческим инстинктам, поскольку они, скорее всего, приведут к положительному опыту и результатам.

Козерог

Козерог извлечет выгоду в сфере дома и семьи. На этой неделе вы можете найти гармонию и удачу в вашей домашней жизни, то ли из-за семейных связей, то ли из-за улучшения жилья, то ли из-за ощущения стабильности и безопасности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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