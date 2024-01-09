Этим знакам зодиака повезет в любви: Марс несет любовную удачу на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Раков, Водолеев, Близнецов, Овнов и Рыб. На этой неделе планетарное вступление Марса в знак Весов приносит значительные изменения в любви и отношениях для этих знаков зодиака.

Раки

Раки, известные своей страстной натурой, скорее всего, испытают повышенную удачу в любви. С притоком энергии Марса в Весах, Раки могут ожидать больше возможностей для романтики и глубоких связей.

Водолеи

В любовную сферу с новым чувством удачи вступает Водолей. Благодаря харизматическому влиянию Марса в Весах, Водолеи могут привлечь потенциальных партнеров или укрепить уже существующие отношения. Эта неделя – идеальное время для, чтобы выразить свои чувства и установить более глубокие эмоциональные связи.

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Близнецы

Когда Марс входит в знак Весов, Близнецы оказываются в выгодном положении, если дело доходит до любви. Известные своим обаянием и интеллектуальной натурой, Близнецы могут столкнуться с увлекательными романтическими возможностями в течение этой недели.

Овны

Вхождение Марса в знак Весов обещает Овнам хорошие новости, создавая питательную среду для любви и отношений. Овны, характеризующиеся своей заботливой и чувствительной натурой, могут ощутить значительную удачу в сердечных делах на этой неделе.

Рыбы

Рыбы также могут рассчитывать на повышенную удачу в любви с вхождением Марса в знак Весов. Известные своей страстью и магнетизмом, Рыбы имеют потенциал для динамических и страстных связей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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