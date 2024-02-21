Это опасно: Почему на самом деле не стоит мыть посуду в гостях

На первый взгляд кажется, что помочь хозяевам разобраться с кучей грязной посуды после вечеринки – обычное дело. Так поступают многие. Однако народные приметы говорят, что лучше этого не делать. UAportal узнал, почему нельзя мыть посуду в гостях.

Нарушение энергетики дома. С точки зрения эзотерики, каждая вещь в доме пропитана невидимой энергией. Она сформировалась в процессе жизни владельцев.

Когда работу по хозяйству начинает выполнять человек, не живущий в доме, происходит нарушение энергетического поля. А это чревато неприятностями для хозяев: ссорами, болезнями, финансовыми проблемами.

Вымывание достатка. Поверье говорит, что чужие руки "вымывают достаток". И это касается не только денег, но и здоровья и отношений.

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Еще одно поверье говорит, что определенная реакция может догнать гостя, решившего взять мочалку в руки. Говорят, что человек может навлечь на себя болезнь, особенно в тех случаях, когда моет посуду после человека, имеющего проблемы со здоровьем.

Исключение из приметы производится для близких родственников, не живущих в одном доме. Примета распространяется только на обычных гостей, связанных с хозяевами только дружескими отношениями.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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