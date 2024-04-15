Этого нельзя делать перед свадьбой: о чем идет речь

Что нельзя делать перед свадьбой

Кто должен покупать обручальное кольцо и каким оно должно быть? Почему опасно потерять его? UAportal рассказывает о народных свадебных приметах.

Кто должен покупать обручальные кольца

По традиции, ответственность за приобретение кольца лежит на женихе как будущем главе семьи. Например, в Древней Руси молодой должен был собственноручно изготовить кольца к свадьбе. В США и Германии жених обязан купить обручальное кольцо для невесты, причем его стоимость должна быть эквивалентна двойной его месячной зарплате.

Какие кольца выбрать

Многие из вас, возможно, слышали поговорку: "Гладкие кольца – гладкая семейная жизнь". Считается, что внешний вид кольца является отражением будущей супружеской жизни пары. Гравировка и дизайн нарушают целостность брака, внося недоразумения конфликты.

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Не снимайте обручальные кольца

Обручальное кольцо считается сильным оберегом для семьи, особенно если оно освящено в церкви. Если ее снять, это будет считаться отрицанием личного счастья и навлечением беды на себя.

Не теряйте обручальные кольца

Потеря обручального кольца предвещает неурядицы в семье и даже быстрый развод. Если мужчина теряет украшение, то вскоре он может овдоветь или удалиться от своей семьи.

Можно ли носить обручальные кольца после развода

Иногда после развода люди продолжают носить обручальные кольца по привычке. Однако суеверные люди советуют избавиться от этого. Кольцо может мешать новым отношениям, привлекая неприятности из прошлого, а для создания нового крепкого брака нужны новые, энергетически чистые символы любви.

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