Этого вам не рассказывали в школе: 5 впечатляющих фактов об Иване Франко

Иван Франко, известный как литературный гений и эрудит, прожил жизнь, полную интригующих событий. Хотя многие знают его как гениального писателя, ученого и общественного деятеля, существуют менее известные аспекты его жизни, которые, несомненно, удивят вас. UAportal делится некоторыми интересными фактами об Иване Яковлевиче Франко.

Женитьба по расчету

Интересно, что выбор спутницы жизни Франко не основывался на личной привязанности или богатстве. Он женился на Ольге Хоружинской, девушке из Восточной Украины, с намерением символизировать единство всех украинцев. В письме к Агатангелу Крымскому он признался, что женился на своей нынешней жене по национальной лояльности, желая иметь высокообразованную украинскую жену.

Ольга происходила из богатой патриотической семьи. Хотя цель их брака не скрывалась и была направлена, прежде всего, на укрепление единства, и Франко, и Хоружинская видели преимущества в своем партнерстве.

Связь с мистическим миром

Франко верил, что владеет магической связью с потусторонним миром. Однажды он приобрел старую рукопись у львовского антиквара, утверждая, что получил указание от умершего существа. Он даже опубликовал его как неизвестную драму Адама Мицкевича, хотя литературные критики отрицают это утверждение.

Хотя детали общения Франко с этими загробными мирами остаются скупыми из-за отсутствия его дневниковых записей, ограниченные отрывки из писем и заметок дают небольшое представление о них. Например, его болезнь в возрасте 52 лет заставила его искать лечение в хорватском городке Липик, что привело к причудливым галлюцинациям и, вероятно, подпитывало его духовные способности.

Защитник прав женщин

Занимая удивительно прогрессивную для своего времени позицию, Иван Яковлевич поддерживал дело украинского феминизма. Несмотря на господствующие в галицком обществе консервативные и радикальные настроения, Франко рассматривал женщину равноправной личностью, уважая ее свободу и права в обществе.

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Первооткрыватель модного тренда

Иван Яковлевич обладал особым чувством стиля, которое выходило за пределы его литературной персоны. Он сыграл значительную роль в популяризации моды на ношение вышиванок под пиджаками. Древняя традиция вышивания была укоренена в семье Франков, и даже после переезда в город поэт продолжал носить эту одежду.

Писатель днем, рыбалка на выходных

Увлекаясь разными хобби, Франко с раннего детства развил глубокую страсть к рыбалке, сохранившейся на протяжении всей его жизни. Его сын Тарас с любовью вспоминает их летние каникулы, когда первым их занятием неизменно была рыбалка. Франко передал сыновьям свои знания по плетению сеток и изготовлению наживок.

Тарас также с юмором вспоминает последствия их рыболовных походов, рассказывая об усилиях матери в приготовлении богатого улова: варке, жарке или мариновании.

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