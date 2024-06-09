Этот знак зодиака ожидает успехов в учебе и крепкого здоровья: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Девы на 2024 год. Узнайте, как звезды влияют на академические успехи и самочувствие людей, рожденных под этим знаком зодиака.

Учеба

Год принесет успехи в учебе, хорошую успеваемость и легкость в изучении нового. Ключевыми периодами для обучения станут май-июнь. В это время Девы будут сосредоточены и полны решимости достичь успеха в академической деятельности.

Здоровье

Девы могут рассчитывать на сильный прилив энергии и крепкое здоровье. Май и июнь будут чрезвычайно благоприятными для физического развития и улучшения общего самочувствия. В это время Девам стоит максимально использовать свое бодрое физическое состояние и заняться различными видами деятельности.

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Дружба

Год может принести Деве ситуации потери дружбы, дистанции, холодного поведения. Они могут столкнуться с конфликтами, недоразумениями или отдалением от определенных людей в течение апреля, июля и ноября. Чтобы справиться с этими проблемами, Девам следует подходить к ним с эмоциональной зрелостью и сосредоточиться на построении новых значимых связей.

Финансы

Девы могут рассчитывать на большие денежные прибыли, плодотворные инвестиции, потенциальные бонусы на работе и даже возможность выигрыша в лотерею. Ключевыми периодами для получения финансовых прибылей являются июль и сентябрь. В это время Девы могут принимать разумные инвестиционные решения и потенциально пережить значительные финансовые прорывы.

Неудачи

Девам стоит быть осмотрительными и не идти на неоправданные риски. Неприятности могут подстерегать за каждым углом, а последствия необдуманных решений могут быть значительными. Девам важно проявлять осторожность и тщательно взвешивать потенциальные риски, прежде чем предпринимать какие-то шаги.

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