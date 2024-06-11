Этот знак зодиака претерпит перемены в семье и профессиональный рост: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Девы на 2024 год. Узнайте о семье, доверии и профессиональном росте этого знака зодиака.

Отношения

Девы могут столкнуться с такими проблемами в отношениях, как недоразумения, разногласия и ссоры. Эффективная коммуникация и использование аналитических навыков помогут решить эти проблемы. Важными периодами, о которых следует помнить, являются март-апрель и август-сентябрь.

Семья

Семейные дела могут принести свою долю вызовов для Дев в 2024 году, включая проблемы, конфликты и даже вопросы здоровья в семье. Кроме того, могут возникнуть проблемы, связанные с имуществом или жильем. Открытое и честное общение с членами семьи будет жизненно важно в это время.

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Обман

Девы могут бороться с желанием обмануть друзей, деловых партнеров или романтических партнеров из-за таких факторов, как неудовлетворенность или нереализованность. Решающее значение будет иметь умение противостоять этим импульсам, учитывая последствия. Месяцы, когда следует проявлять осторожность, – январь-февраль и июль-август.

Предательство

Девам следует быть внимательными к потенциальной измене в отношениях, будь то со стороны друга, делового партнера или романтического партнера. Быть бдительными и доверять инстинктам, когда что-то не так, будет очень важно. Ключевые периоды, когда следует быть осторожными, – апрель-май и сентябрь-октябрь.

Карьера

В течение 2024 года Девы могут столкнуться с трудностями в карьерном росте, включая возможные неудачи, проблемы, штрафы и потенциальную смену места работы. Сосредоточенность на целях, постоянное совершенствование и использование возможностей будут иметь решающее значение для прогресса. Ключевые периоды, на которые следует обратить внимание, – февраль-март и июнь-июль.

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