Факты о чипсах: Почему пачка всегда полупуста

Вкусные и хрустящие чипсы являются одним из самых популярных перекусов по всему миру. От их происхождения до процесса хранения – UAportal подготовил увлекательные факты об этом снеке.

История возникновения

Верите или нет, но картофельные чипсы появились благодаря недовольному посетителю ресторана в Саратога-Спрингс в 1853 году. Этот неугомонный посетитель жаловался на толщину картофеля фри, настаивая на том, что он слишком груб.

Разозлившись, шеф-повар в ответ нарезал картофель нежными, несовместимыми с вилкой кусочками и поджарил их. Так, словно по мановению руки судьбы, появились соблазнительные картофельные чипсы.

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Почему пакет всегда полупуст

Когда вы открываете пакет с чипсами и выявляете большое количество воздуха, это может разочаровывать. Однако это, на первый взгляд, пустое пространство служит важным целям.

Во-первых, это обеспечивает защиту чипсов при транспортировке, предохраняя их от разбиения. Кроме того, большая часть воздуха состоит из азота, используемого для сохранения свежести чипсов в течение длительного времени.

Самая большая в мире пачка чипсов

В 2013 году компания Corkers Crisps добилась поразительного успеха, изготовив наибольшую пачку картофельных чипсов, которая когда-либо была зафиксирована. Этот гигантский мешок высотой пять с половиной метров, вместил в себя 2 515 чипсов, поражающий воображение. Еще больше поражает то, что эти чипсы были изготовлены одной партией, занявшей потрясающие 17 часов.

Прекращение изготовления чипсов во время Второй мировой войны

Вторая мировая война открыла суровые времена, что привело к тому, что власти начали воспринимать чипсы как "несущественные" продукты питания во время продовольственных пайков. Производство прекратилось по всей стране, что привело к недовольству американцев, стремившихся получить любимую закуску. В конце концов, под растущим давлением народных масс изготовление чипсов возобновилось.

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