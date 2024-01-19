Факты о криптовалюте, которые должен знать каждый

Криптовалюта, загадочная сфера, привлекшая многих, остается предметом интриг и исследований. UAportal подготовил пять фактов о ней, которые следует знать.

Ограниченное количество

Как и золото или нефть, криптовалюта – это ограниченный ресурс. В отличие от традиционных вариантов, их предложение со временем уменьшается, что приводит к увеличению их стоимости. Инвесторы отдают себе отчет, что количество биткоинов и других криптовалют в конце концов закончится.

Тайна происхождения

Происхождение биткоина остается тайной. Никто ясно не знает, кто разработал эту виртуальную валюту. Человек, стоящий за биткоином, известен как Сатоши Накамото, хотя его настоящее имя остается неизвестным. Есть мнение, что имя создателя является аббревиатурой компаний – Samsung-Toshiba-Nakamichi-Motorola.

Разнообразие валют

Желание поучаствовать в торговле привело к появлению более 5 000 различных цифровых валют. Конечно, большинство из них фактически не имеют никакой ценности и не будут иметь в будущем, хотя некоторые из них все же имеют настоящую ценность. Среди огромного разнообразия существуют и креативные, такие как Coinye (названная в честь Канье Уэста), PizzaCoin и Cabbage.

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Доминирование Китая

Как ни странно, Китай является лидером в майнинге, контролируя примерно 75% майнинговой сети. Майнинг предусматривает проверку транзакций перед добавлением их в реестр блокчейна. Эта прибыльная часть бизнеса играет немаловажную роль в доминировании Китая в криптовалютной сфере.

Налог на криптовалюту

Цифровые средства также облагаются налогом, в зависимости от страны проживания. Налоговое законодательство по прибыли от криптовалют отличается в разных странах. Например, в США налоговая служба успешно получила от Coinbase информацию о более чем 14 000 пользователях, имевших годовые транзакции на сумму свыше $20 000 в период с 2013 по 2015 год.

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