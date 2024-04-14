Фантазия не имеет границ: топ-5 лучших фильмов, которые поразят ваше воображение

UAportal приглашает в увлекательное царство фильмов в жанре фэнтези, появившихся на экранах в 2012-2014 годах. От эпических квестов до запретных романов – эти фильмы переносят зрителей в волшебные страны и открывают незабываемые путешествия.

"Мрачные тени"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Фэнтези, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год производства: 2012

Режиссер: Тим Бёртон

"Мрачные тени" рассказывают историю Барнабаса Коллинза, вампира, который просыпается после 200-летнего пребывания в гробу. Он возвращается в дом своих предков, поместье Коллинвуд, которое сейчас занято его неблагополучными потомками. Поскольку Барнабас стремится вернуть богатство и репутацию своей семьи, ему приходится иметь дело со сверхъестественными противниками.

"Путешествие 2: Таинственный остров"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Фантези, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 94 минуты

Год производства: 2012

Режиссер: Брэд Пейтон

В фильме "Путешествие 2: Таинственный остров" Шон Андерсон отправляется на поиски своего пропавшего деда Дуэйна. С помощью отчима и пилота вертолета Шон находит таинственный остров, о котором его дедушка говорил в своих загадочных сообщениях. Встречая удивительных и опасных существ, в частности гигантских бабочек и динозавров, они понимают, что должны найти способ спастись с острова, который затапливает.

"Человек из стали"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Фэнтези, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Зак Снайдер

"Человек из стали" вдыхает новую жизнь в историю происхождения культового супергероя Супермена. Кларк Кент, человек со сверхчеловеческими способностями, скрывает свою настоящую личность, пытаясь защитить человечество от злых сил. Однако, когда криптонианская армия во главе с генералом Зодом угрожает Земле, Кларк должен принять свою судьбу и стать героем, каким он был рожден.

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"Малефисента"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Фэнтези, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год производства: 2014

Режиссер: Роберт Стромберг

"Малефисента" переосмысливает историю классической диснеевской "Спящей красавицы" с точки зрения ее культовой злодейки. Фильм раскрывает нерассказанную историю Малефисенты, некогда могущественной феи, которая после измены и разбитого сердца превращается в злую колдунью. Она накладывает проклятие на новорожденную принцессу Аврору, которая становится мишенью векового конфликта между царством фей и человеческим миром. Однако, когда Аврора подрастает, материнский инстинкт и новообретенное сострадание Малефисенты ведут ее на путь искупления.

"Дракула"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Фэнтези, боевик, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год производства: 2014

Режиссер: Гари Шор

Фильм "Дракула" рассказывает о происхождении легендарного вампира. Когда Османская империя угрожает вторжением в Трансильванию, принц Влад заключает сделку со сверхъестественным существом, чтобы получить силу и власть, необходимые для защиты своего народа. Путь Влада к тому, чтобы стать Дракулой, связан с личными жертвами, соблазнами и борьбой за сохранение своей человечности.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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