Февральское полнолуние: что Луна сулит для воздушных знаков зодиака

Приготовьтесь к небесному зрелищу, когда мы будем наслаждаться сиянием февральской полной луны, известной как Снежная Луна. Это лунное сияние, которое наступит 24 февраля, имеет значение для всех знаков зодиака.

По словам известного астролога Кайла Томаса, это полнолуние означает смесь энергий. Находясь в практическом и эффективном знаке зодиака Дева (5 градусов), это полнолуние знаменует собой переломный момент, кульминацию или пробуждение в разных аспектах нашей жизни.

Хотя это небесное событие предлагает возможности для роста, могут появиться вызовы и отрезвляющие энергии. Томас предупреждает, что мы должны быть готовы к потенциальным препятствиям, таким как серьезные вызовы, чувство депрессии, разрывы и даже изоляция. Однако среди этих испытаний есть надежда.

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Весов и Водолея. Узнайте о влиянии февральской полной Луны на воздушные знаки зодиака.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В то время как ваши карьерные стремления набирают обороты, влияние полной Луны может сместить ваше внимание на домашнюю жизнь. Будьте готовы к потенциально тревожным новостям, поскольку могут потребоваться коррективы и контроль над убытками. Помните, что адаптивность – это ваша сильная сторона, и вы сможете справиться с любыми вызовами, которые появятся на вашем пути.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Чувствуете себя истощенными и подавленными? Февральская полная луна призывает вас расставить приоритеты в заботе о себе и удовлетворить свои самые сокровенные потребности.

Сделайте шаг назад, чтобы перезарядиться и расслабиться. Избегайте чрезмерных нагрузок, поскольку это может привести к болезни. Используйте это время для размышления и поиска настоящего покоя среди хаоса.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Во время этого полнолуния в ваших отношениях или партнерстве могут возникнуть несоответствия и разногласия. Независимо от того, касается ли это самооценки или того, как вы и ваш партнер вносите свой вклад, важно решать эти вопросы с сочувствием.

Финансовые дела также могут не отвечать вашим ожиданиям. Двигайтесь вперед решительно, но делайте это, сохраняя дружеское настроение для лучшего понимания и решения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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