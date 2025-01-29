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Физическая активность необходима для нормального существования. 10-15 минут зарядки творят чудеса

Анита Луценко

Физическая активность необходима для нормального существования. 10-15 минут зарядки творят чудеса
Физическая активность необходима для нормального существования. 10-15 минут зарядки творят чудеса

Мы находимся в такой точке развития человечества, когда уже не можем рассматривать вопрос: заниматься физической активностью или нет. Это просто необходимость для нормального существования и функционирования, как физического, так и ментального.

  • повышает стрессоустойчивость
  • снижает напряжение
  • предотвращает болезни
  • сохраняет основные функции тела
  • позволяет набирать минимальную активность, что обеспечивает нормальную работу всего организма.
  • придает чувство опоры в жизни

Какая активность? Не важно! Как-то! 10-15 минут зарядки творят чудеса. В прямом смысле. В это трудно поверить, можно только проверить)

Источник:instagram.com

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