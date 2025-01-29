Физическая активность необходима для нормального существования. 10-15 минут зарядки творят чудеса

Мы находимся в такой точке развития человечества, когда уже не можем рассматривать вопрос: заниматься физической активностью или нет. Это просто необходимость для нормального существования и функционирования, как физического, так и ментального.

повышает стрессоустойчивость

снижает напряжение

предотвращает болезни

сохраняет основные функции тела

позволяет набирать минимальную активность, что обеспечивает нормальную работу всего организма.

придает чувство опоры в жизни

Какая активность? Не важно! Как-то! 10-15 минут зарядки творят чудеса. В прямом смысле. В это трудно поверить, можно только проверить)