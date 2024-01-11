Фразы, которых следует избегать в общении с руководством: Полезные лайфхаки

Поддерживать профессионализм в своем языке и общении с руководством имеет важное значение для подчиненных. Даже нечаянно произнесенная простая фраза может отрицательно повлиять на вашу репутацию. Чтобы этого не произошло, UAportal рассказал, какие фразы следует избегать в разговоре с руководством.

"Это не моя вина. Это сделал мой коллега"

Обвинять других и пытаться переложить ответственность – глупо и незрело. Не прибегайте к таким оправданиям. Если вы действительно не допустили ошибку, о которой идет речь, сообщите о своей невиновности руководителю, не втягивая в это ни одного из коллег.

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"Я ищу новую работу"

Хотя работодатели знают, что работники могут рассматривать другие возможности трудоустройства, не рекомендуется открыто заявлять о намерениях. Сообщения о поиске работы могут быть восприняты как неуважение и нелояльность. Зато сохраняйте профессионализм, держа такие вопросы в тайне, сообщите своему руководителю через две недели, только если вы получили должность в другой компании.

"Это не входит в мои должностные обязанности"

Намека на то, что задача выходит за пределы ваших обязанностей, свидетельствует о нежелании сотрудничать. Даже если вы не уверены в выполнении данной задачи, демонстрируйте готовность учиться и адаптироваться. Открытое выражение нежелания участвовать в выполнении новых обязанностей может создать впечатление, что вы сопротивляетесь изменениям или не имеете командного мышления.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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