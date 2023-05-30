Футуристические фильмы 2018 года, которые нельзя пропустить

UAportal подготовил список лучших фильмов 2018 года, которые отправят зрителя в захватывающее путешествие в неизвестность. От напряженных сюжетных линий до насыщенных действием сцен, эти фильмы обязательно удовлетворят тягу ко всему научно-фантастическому.

Переправа

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Научная фантастика, Триллер

Страна: Китай

Продолжительность: 1ч 39мин

Год: 2018

Продюсер: Чжунцзюнь Ван

В 2025 году группа беженцев из разоренной войной страны ищет убежища в небольшом рыбацком городке. Однако их прибытие встречено с подозрением и страхом, что приводит к серии жестоких столкновений. По мере эскалации напряженности раскрывается истинная природа личности беженцев, что приводит к шокирующему откровению о будущем человечества.

Первые

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Научная фантастика, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 46мин

Год: 2018

Продюсер: Бо Уиллимон

В недалеком будущем группа астронавтов готовится стать первыми людьми, ступившими на Марс. Столкнувшись с техническими трудностями и личными демонами, они должны преодолеть свои разногласия и работать вместе, чтобы достичь своей конечной цели. Однако, когда случается трагедия, их миссия оказывается под угрозой, заставляя их усомниться в своей приверженности к освоению космоса.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

Летящие сквозь ночь

Рейтинг IMDB: 5.9

Жанр: Научная фантастика, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2018

Продюсер: Дэниел Чероне

В 2093 году команда ученых и искателей приключений отправляется на перехват таинственного инопланетного корабля. Во время путешествия по космосу они сталкиваются с рядом смертельно опасных препятствий и ужасающих существ, что приводит к борьбе за выживание вопреки всем обстоятельствам.

Происхождение

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Научная фантастика, Триллер

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1ч 50мин

Год: 2018

Продюсер: Пол У.С. Андерсон

Группа пассажиров на борту космического корабля, направляющегося на далекую планету, оказывается на мели, когда их судно выходит из строя. Пытаясь выяснить правду о своем положении, они обнаруживают, что кто-то или что-то на борту намерен помешать им добраться до места назначения.

Спасение

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Научная фантастика, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2018

Продюсер: Лиз Крюгер

Когда обнаруживается, что огромный астероид находится на пути столкновения с Землей, молодой технологический миллиардер и аспирант Массачусетского технологического института объединяются, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. Наперегонки со временем они должны разобраться в сложных политических и личных отношениях, чтобы спасти человечество от вымирания.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !