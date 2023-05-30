Футуристические фильмы 2018 года, которые нельзя пропустить
UAportal подготовил список лучших фильмов 2018 года, которые отправят зрителя в захватывающее путешествие в неизвестность. От напряженных сюжетных линий до насыщенных действием сцен, эти фильмы обязательно удовлетворят тягу ко всему научно-фантастическому.
Переправа
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Научная фантастика, Триллер
Страна: Китай
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2018
Продюсер: Чжунцзюнь Ван
В 2025 году группа беженцев из разоренной войной страны ищет убежища в небольшом рыбацком городке. Однако их прибытие встречено с подозрением и страхом, что приводит к серии жестоких столкновений. По мере эскалации напряженности раскрывается истинная природа личности беженцев, что приводит к шокирующему откровению о будущем человечества.
Первые
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Научная фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 46мин
Год: 2018
Продюсер: Бо Уиллимон
В недалеком будущем группа астронавтов готовится стать первыми людьми, ступившими на Марс. Столкнувшись с техническими трудностями и личными демонами, они должны преодолеть свои разногласия и работать вместе, чтобы достичь своей конечной цели. Однако, когда случается трагедия, их миссия оказывается под угрозой, заставляя их усомниться в своей приверженности к освоению космоса.
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Летящие сквозь ночь
Рейтинг IMDB: 5.9
Жанр: Научная фантастика, Ужасы
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2018
Продюсер: Дэниел Чероне
В 2093 году команда ученых и искателей приключений отправляется на перехват таинственного инопланетного корабля. Во время путешествия по космосу они сталкиваются с рядом смертельно опасных препятствий и ужасающих существ, что приводит к борьбе за выживание вопреки всем обстоятельствам.
Происхождение
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Научная фантастика, Триллер
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1ч 50мин
Год: 2018
Продюсер: Пол У.С. Андерсон
Группа пассажиров на борту космического корабля, направляющегося на далекую планету, оказывается на мели, когда их судно выходит из строя. Пытаясь выяснить правду о своем положении, они обнаруживают, что кто-то или что-то на борту намерен помешать им добраться до места назначения.
Спасение
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Научная фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 40мин
Год: 2018
Продюсер: Лиз Крюгер
Когда обнаруживается, что огромный астероид находится на пути столкновения с Землей, молодой технологический миллиардер и аспирант Массачусетского технологического института объединяются, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. Наперегонки со временем они должны разобраться в сложных политических и личных отношениях, чтобы спасти человечество от вымирания.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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