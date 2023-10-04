Где хранить одежду, если у вас нет шкафа: Топ-3 лайфхака

UAportal подготовил статью, которая поможет максимально эффективно использовать пространство и хранить одежду организованно при отсутствии традиционного шкафа.

Используйте место под кроватью

Можно использовать контейнеры для хранения или мешки специально разработанные для того, чтобы поместиться под мебелью. Эти контейнеры обычно плоские и легко умещаются под кроватью, что делает их удобным и компактным решением.

Одежду можно аккуратно сложить и положить в контейнеры, сохраняя ее упорядоченной и легкодоступной. Этот способ особенно полезен для хранения сезонной одежды или нередко носящих вещей.

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Используйте крючки или полки, установленные на стены

Крючки или полку можно установить на стене или за дверью, чтобы создать импровизированный шкаф. Одежду можно развесить на вешалках и разместить на полке или крючках.

Этот способ позволяет хранить одежду без складок и ее хорошо виден. Кроме того, подвесные держатели с несколькими отделениями можно использовать для хранения мелких вещей, таких как носки, шарфы или аксессуары.

Максимизируйте пространство в ящиках

Если у вас нет шкафа для одежды, важно максимально использовать пространство в ящиках. Вещи должны быть аккуратно сложены, а для разделения разных типов одежды можно использовать перегородки.

Напомним, стилист дала рекомендации женщинам по актуальности их одежды. Какие вещи нужно убрать из вашего гардероба, чтобы смотреться стильно.

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