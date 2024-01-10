Где можно использовать муку, кроме кулинарии: 3 интересных лайфхака

Мука, обычный кухонный продукт, который имеет больше приложений, чем кажется на первый взгляд. UAportal рассказал, что кроме приготовления вкусной выпечки, существуют скрытые уловки, о которых знают только опытные хозяйки.

Отмойте мойку

Вид металлической мойки может быстро потерять внешний вид. Однако есть простое решение. Начните с разведения одной части уксуса в четырех частях пищевой соды, чтобы создать эффективное чистящее средство.

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Нанесите эту смесь на поверхность раковины, затем посыпьте ее слоем пшеничной муки. Отполируйте им раковину, чтобы вернуть ей привлекательный вид. Напоследок не забудьте убрать остатки муки, чтобы предотвратить засор труб.

Борьба с муравьями

Борьба с муравьями может быть постоянной проблемой, но опытные хозяйки имеют секретное оружие: муку кукурузную. Определите места, где больше всего муравьев, и разбросайте его в этих местах. Этот неожиданный ингредиент является смертельным ядом для муравьев.

Мука для красоты

Мука имеет удивительные преимущества по уходу за кожей, о которых многие не знают. Попытайтесь смешать муку со сливками или травяным отваром, чтобы получить натуральную маску для лица.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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