Где не стоит размещать часы в доме: Предрассудки и приметы

В каждом доме часы служат не только практичным устройством для определения времени, но и олицетворением жизни, движения и ритма. Однако чтобы сохранить гармонию и счастье, важно соблюдать осторожность при выборе места его расположения в доме. UAportal дает несколько советов по приметам.

Спальня

Расслабиться и добиться спокойного отдыха становится легче, когда не мешает постоянное напоминание о времени. Часы в спальне ассоциируются с нарушениями сна, беспокойством, унынием и потенциальными проблемами со здоровьем. Выберите незаметные настольные часы, которые тихо тикают, если вам нужно отслеживать время в спальне.

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Кухня

Согласно принципам фэн-шуй, часы на кухне могут бессознательно притягивать финансовые трудности, несчастья и долги. Символизируя ускорение времени и истощение ресурсов, часы могут нечаянно нарушить энергетический поток изобилия. Вместо этого используйте удобный кухонный таймер или вставьте циферблат в конструкцию плиты или духовки.

Ванная комната

Согласно верованиям фэн-шуй, часы в ванной комнате могут способствовать потере энергии, благополучию и процветанию. Если в ванной комнате необходимо отслеживать время, лучше разместите небольшие водонепроницаемые часы на полке или прикрепите их к стене.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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