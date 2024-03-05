Где не стоит вешать зеркало: народные приметы и предрассудки

При выборе зеркала люди часто думают об эстетике и удобстве, не считая важности его размещения. Однако в Китае его размещение считается подлинной наукой. UAportal рассказал, как зеркало влияет на энергетику пространства и его обитателей.

С давних пор зеркала ассоциируются с сохранением и отражением человеческой души, которая рассматривается как энергия. Эта связь привела к возникновению многочисленных предрассудков и верований. Например, в некоторых культурах считается, что есть, глядя в зеркало, или всматриваться в свои глаза в течение длительного времени может иметь негативные последствия.

Читайте также: Как правильно повесить зеркало, чтобы дома был достаток, гармония и деньги

Есть предположение, что длительный взгляд в зеркало может ускорить процесс старения. Поэтому не рекомендуется вешать их непосредственно над кроватью.

Еще один аспект, который следует учитывать, – это влияние истории и состояния зеркала. Не рекомендуется держать в доме треснувшие или старые зеркала. Антикварные зеркала, невзирая на свою привлекательность, могли впитать в себя энергетику предыдущих владельцев, что потенциально может влиять на жизнь.

Если к вам пришел неприятный гость, также рекомендуется тщательно очистить все предметы, с которыми он контактировал, в частности, зеркала, поскольку они могут впитывать негатив. Вдобавок, если в определенных местах дома часто бывают гости, лучше не вешать там зеркала.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!