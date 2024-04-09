Главные запреты при стрижке волос: 3 основные приметы

На протяжении всей истории стрижка волос сопровождалась соблюдением определенных правил. В народных традициях существуют разные приметы, предупреждающие людей от потенциальных неприятностей, которые могут возникнуть. UAportal рассказал, что понимание этих основных запретов имеет решающее значение во избежание каких-либо нежелательных последствий.

Что касается стрижки волос, то существует давнее поверье, что ее никогда не следует проводить прямым родственникам. Эта давняя традиция происходит от веры в то, что это может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Вот несколько конкретных рекомендаций, подробно объясняющих, кому следует избегать стрижки волос друг другу

Дочь должна воздерживаться от стрижки волос своего отца.

Аналогично матери рекомендуется избегать подстригания волос своего ребенка.

В отношениях между супругами считается неблагоприятным для жены стричь супруга, и наоборот.

Интересно, что по народным верованиям практики стрижки волос также переплетаются с днем рождения человека. К примеру, если кто-то родился в среду, воскресенье считается благоприятным днем для стрижки.

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И наоборот, родившиеся в четверг могут выбрать любой из следующих дней для стрижки: воскресенье, понедельник, вторник или пятница. В свою очередь, родившиеся в пятницу могут выбрать для стрижки понедельник, четверг, субботу или воскресенье. Для родившихся в субботу пятница является идеальным днем для стрижки.

Одна из худших примет, связанных со стрижкой волос, касается самого процесса. Это поверье выходит за рамки простого предрассудка, поскольку утверждает, что подстригающие сами себя люди не только рискуют своим здоровьем, но и могут бессознательно притягивать смерть. Согласно этой примете, каждая отрезанная прядь фактически отнимает один год от продолжительности жизни человека.

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