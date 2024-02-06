Google переименует Bard в Gemini: Что известно и когда ожидать

План Google по обновлению своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard в разгаре. Bard будет ребрендирован на Gemini, что будет сопровождаться запуском специального мобильного приложения для Android. UAportal рассказал, что это произойдет в ближайшее время, обещая улучшенный пользовательский опыт и расширенные возможности.

Известный разработчик приложений для Android Дилан Руссель (Dylan Roussel) пролил свет на предстоящие обновления. Кроме того, введение платного уровня Gemini Advanced будет совпадать с ребрендингом.

Пользователи, которые выберут этот уровень, получат эксклюзивный доступ к усовершенствованной модели Gemini Ultra 1.0. В частности, эта обновленная система демонстрирует высокий уровень компетентности в выполнении сложных задач, таких как кодирование, логическое мышление, соблюдение тонких инструкций и содействие творческому сотрудничеству.

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Также признается важность глобального охвата Gemini, поскольку после запуска он будет доступен более чем в 150 странах мира. Первоначально платформа будет ориентирована преимущественно на англоязычных пользователей, а в будущем планируется оптимизация для поддержки других языков.

Особый интерес вызывает упомянутое в журнале изменений дополнение, касающееся доступности Gemini в Канаде. Пользователи в этом регионе смогут одними из первых ощутить весь потенциал ребрендированного чат-бота.

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