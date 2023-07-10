Гороскоп на 10-16 июля: три знака зодиака воплотят желание в жизнь

UAportal подготовил гороскопы для трех знаков зодиака – Весов, Скорпиона и Стрельца на неделю 10-16 июля. Прогноз погрузит в увлекательную сферу исполнения желаний.

Весы

Под чарующим влиянием Нептуна в Весах Весы на этой неделе окажутся в мистическом танце с судьбой. Космические силы объединяются, предоставляя вам возможность стать свидетелем того, как ваши самые заветные желания воплощаются в жизнь. Вселенная действует в вашу пользу, направляя вас к событиям, которые исполнят желания вашего сердца.

Будьте открыты для знаков и случайностей, которые вас окружают, ведь это космическая мозаика, ведущая вас ближе к исполнению желаний. Доверьтесь невидимым течениям Вселенной, Весы, и позвольте магии исполнения желаний соткать свой чарующий мотив в вашей жизни.

Скорпион

Глубины желаний Скорпиона усиливаются, когда Плутон проходит через ваш знак. Эта неделя несет в себе огромный потенциал для исполнения желаний, так как преобразующая сила Плутона подпитывает ваши стремления. Раскройте скрытые глубины своего сердца и откройте желания, которые дремлют внутри вас. Космос призывает вас принять свое подлинное "я" и стремиться к тому, что действительно воспламеняет вашу душу.

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Когда вы согласуете свои намерения с небесными энергиями, Вселенная начнет действовать в соответствии с вашими самыми сокровенными желаниями. Поддайтесь преобразующей энергии, которая окружает вас, Скорпион, и наблюдайте, как ваши желания проявляются с интенсивностью, отражающейся в глубинах вашего сердца.

Стрелец

Под лучезарным сиянием Солнца в Стрельце для вас, Стрелец, ярко горит пламя исполнения желаний. Эта неделя предоставляет золотую возможность воплотить свои мечты в реальность. Воспользуйтесь своим авантюрным духом и шагните в царство безграничных возможностей. Вселенная приглашает вас совершить смелый прыжок и преследовать те страсти, которые воспламеняют ваше сердце.

Воспользуйтесь огненной энергией Солнца, ибо она подпитывает вашу уверенность и воспламеняет решимость. С непоколебимой верой в собственный потенциал вы станете свидетелем того, как самые сокровенные желания будут исполняться на ваших глазах. Примите лучезарную энергию Солнца, Стрелец, и грейтесь в лучах славы исполнения желаний.

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