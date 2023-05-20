Гороскоп на неделю 22-28 мая: три знака зодиака исполнят желания

UAportal подготовил гороскопы, основанные на положениях Южного узла в Рыбах, Плутона в Скорпионе и Меркурия в Овне. Три знака зодиака смогут исполнить желания благодаря этому 22-28 мая.

Рыбы

На этой неделе вы можете ощутить чувство удовлетворения от того, что ваши желания сбываются, Рыбы. Южный узел в вашем знаке приближает к исполнению желаний, и скорее всего, вы получите то, о чем мечтали. Вы находитесь в хорошем положении, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие и процветание.

Доверяйте интуиции и прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, так как он будет направлять в сторону ваших желаний. Держите свой разум и сердце открытыми, чтобы принять необходимые для достижения цели преимущество.

Скорпион

На этой неделе, Скорпион, вы можете увидеть, как исполняются все долгожданные желания. Плутон в вашем знаке поддерживает в осуществление ваших желаний. Вы находитесь в позиции силы и влияния, и поэтому желания, скорее всего, будут исполняться с легкостью.

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Сосредоточьтесь на том, чего хотите, и вы привлечете необходимые возможности, чтобы это произошло. Доверьтесь процессу и верьте в себя.

Овен

На этой неделе Меркурий в вашем знаке совпадает с желаниями, Овны. Вы можете ощутить чувство удовлетворения, когда желания исполнятся. Коммуникативные навыки сильны, и вы можете четко и уверенно сформулировать свои желания.

Скорее всего, вы получите поддержку и сотрудничество, необходимые для реализации желаемого. Сохраняйте оптимизм и верьте, что Вселенная поддерживает вас.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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