Горячий глинтвейн – это лучший способ почувствовать зимнее настроение
Горячий глинтвейн, по-моему, это лучший способ почувствовать зимнее настроение независимо от погоды, потому что за окном не совсем зима, но это не помешает создать ее атмосферу в бокале!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
-1 бутылка сухого вина
-3 ст ложки меда
-0.5 зеленого яблока
-1 апельсин
-1/3 лимона и немного имбиря
-2-3 палочки корицы
-2 звездочки бадьяны
-3-4 шт гвоздики
Готовим:
Приготовление обычно легкое и радостное, потому что напиток готовится быстро и всегда привлекает ароматами!
- наливаю в эмалированную или стальную кастрюлю вино
- добавляю мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиком
- выжимаю сок из второй половины апельсина, добавляю немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиком имбирь
- довожу на среднем огне до 60-70 градусов, чтобы был горячий, выключаю огонь
Накрываю крышкой жду еще 5-10 минут, чтобы настояться
Пью горячим.
Вино можно брать и красное и белое, но обязательно сухое
Мед можно заменить сахаром
Специи берите по своему вкусу, но цели не молотые.
Не кипятите напиток