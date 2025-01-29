Горячий глинтвейн – это лучший способ почувствовать зимнее настроение

Горячий глинтвейн, по-моему, это лучший способ почувствовать зимнее настроение независимо от погоды, потому что за окном не совсем зима, но это не помешает создать ее атмосферу в бокале!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

-1 бутылка сухого вина

-3 ст ложки меда

-0.5 зеленого яблока

-1 апельсин

-1/3 лимона и немного имбиря

-2-3 палочки корицы

-2 звездочки бадьяны

-3-4 шт гвоздики

Готовим:

Приготовление обычно легкое и радостное, потому что напиток готовится быстро и всегда привлекает ароматами!

наливаю в эмалированную или стальную кастрюлю вино

добавляю мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиком

выжимаю сок из второй половины апельсина, добавляю немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиком имбирь

довожу на среднем огне до 60-70 градусов, чтобы был горячий, выключаю огонь

Накрываю крышкой жду еще 5-10 минут, чтобы настояться

Пью горячим.

Вино можно брать и красное и белое, но обязательно сухое

Мед можно заменить сахаром

Специи берите по своему вкусу, но цели не молотые.

Не кипятите напиток