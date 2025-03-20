Горячий постный салат, на котором я похудел на 14 кг
Кто сказал, что постная еда – это скучно? Вот рецепт, ставший моим фаворитом! Легкий, ароматный, идеально сбалансированный.
Ингредиенты:
Картофель
Свежий перец
Помидоры
Синий лук
Зеленый лук + петрушка + укроп
Масло для жарки
Приготовление:
Картошку помыть, нарезать брусочками и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Добавить нарезанный брусочками перец, перемешать.
Помидоры порезать дольками, зелень измельчить, лук порезать полукольцами.
Все добавить в картофель и довести до готовности. Огонь выключить – пусть ингредиенты "подружатся".
Минимум усилий, максимум пользы.