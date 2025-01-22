Готовим вкусный борщ: раскрываю свои секреты
Борщ! Его знает весь мир, гордится им каждый украинец!
Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт. И не забываем о нематериальном культурном наследии 🇺🇦
ИНГРЕДИЕНТЫ:
-60г морковь
-100г лук
-40г стебель сельдерея
-30г болгарский перец
-50 растительное масло
-240г свекла
-380г томаты Пелати (в собственном соке)
-5г яблочный или винный этот
-1500г (1800г) бульона
-200г капуста белокочанная
-200г картофель
-200г фасоль отварная
-лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили
-соль
-20-25г сахар
-50г сало
-20г чеснок
-зелень петрушки и лука
-сметана
Готовим:
- обязательно заранее готовим насыщенный, вкусный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете экспериментировать выбирая мясо по своему вкусу)
- нарезаю все овощи вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички.
Почему? это для того, чтобы борщ не был как каша и чтобы когда мы едим, овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами
- сало просто измельчаю с чесноком, можно в блендере
- ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку, по желанию и довожу до кипения.
- добавляю поджарку из моркови и лука жду закипания.
- добавляю картофель измельченный кубиком 1/1см и даем закипеть
- теперь кладу свеклу с помидорами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту
- я не люблю запах вареной капусты поэтому тоненько ее режу и добавляю последней
- медленно довожу до начала кипения, снимаю с огня и выбрасываю затирку (сало)
- перемешиваю, и прихожу по вкусу добавляя соли и сахара.
Отставляю и люблю есть уже через 15 минут, когда чувствую все овощи отдельно. А моей маме больше всего нравится на второй день!
А теперь маленькие секреты:
-обожаю добавлять чернослив
-Или в бульон бросаю подкопченную сухую полтавскую грушу
- Кроме чеснока в сало можно дать репчатый лук.
-на пост готовлю борщ с килькой или сушеными грибами
А чем особенный Ваш борщ?