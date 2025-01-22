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Готовим вкусный борщ: раскрываю свои секреты

Владимир Ярославский

Готовим вкусный борщ: раскрываю свои секреты
Готовим вкусный борщ: раскрываю свои секреты

Борщ! Его знает весь мир, гордится им каждый украинец!

Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт. И не забываем о нематериальном культурном наследии 🇺🇦

ИНГРЕДИЕНТЫ:

-60г морковь

-100г лук

-40г стебель сельдерея

-30г болгарский перец

-50 растительное масло

-240г свекла

-380г томаты Пелати (в собственном соке)

-5г яблочный или винный этот

-1500г (1800г) бульона

-200г капуста белокочанная

-200г картофель

-200г фасоль отварная

-лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили

-соль

-20-25г сахар

-50г сало

-20г чеснок

-зелень петрушки и лука

-сметана

Готовим:

  • обязательно заранее готовим насыщенный, вкусный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете экспериментировать выбирая мясо по своему вкусу)
  • нарезаю все овощи вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички.

Почему? это для того, чтобы борщ не был как каша и чтобы когда мы едим, овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами

  • сало просто измельчаю с чесноком, можно в блендере
  • ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку, по желанию и довожу до кипения.
  • добавляю поджарку из моркови и лука жду закипания.
  • добавляю картофель измельченный кубиком 1/1см и даем закипеть
  • теперь кладу свеклу с помидорами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту
  • я не люблю запах вареной капусты поэтому тоненько ее режу и добавляю последней
  • медленно довожу до начала кипения, снимаю с огня и выбрасываю затирку (сало)
  • перемешиваю, и прихожу по вкусу добавляя соли и сахара.

 

Отставляю и люблю есть уже через 15 минут, когда чувствую все овощи отдельно. А моей маме больше всего нравится на второй день!

А теперь маленькие секреты:

-обожаю добавлять чернослив

-Или в бульон бросаю подкопченную сухую полтавскую грушу

- Кроме чеснока в сало можно дать репчатый лук.

-на пост готовлю борщ с килькой или сушеными грибами

А чем особенный Ваш борщ?

Источник:instagram.com

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