Губки разного цвета предназначены для разной посуды: Чего вы не знали

Вопреки расхожему мнению, цвета не являются произвольной маркетинговой тактикой, направленной на то, чтобы сделать губки для мытья посуды визуально привлекательными или уникальными по сравнению с продукцией конкурентов. На самом деле каждый цвет выполняет определенную функцию и указывает на тип посуды, для мытья которой подходит та или иная губка.

Часто мы выбираем губки на основе таких факторов как стоимость или привлекательная упаковка. UAportal рассказывает, почему следует учитывать цвет при выборе губок.

Осматривая губку, обращайте внимание на ее абразивную сторону, а не на поролоновую. Вот что нужно знать о каждом варианте с цветной окраской:

1. Красные губки (средней жесткости)

Эти губки идеально подходят для решения сложных задач, таких как очистка чайников от накипи или чистка очень грязных тарелок. Они обеспечивают умеренную степень абразивности, чтобы эффективно справляться со стойкими пятнами.

Читайте также: Вручную или в посудомойке: как дешевле мыть посуду

2. Зеленые губки (высокая жесткость)

Если вам нужно удалить стойкую грязь на противнях или других трудноочищающихся поверхностях, выбирайте зеленые губки. Благодаря своей высокой жесткости они обеспечивают достаточную эффективность очистки для преодоления устойчивой грязи.

3. Желтые губки (низкая жесткость)

Нежная посуда, такая как фарфор или стекло, требует нежного прикосновения. Желтые губки с меньшей жесткостью идеально подходят для мытья таких предметов, требующих бережного отношения.

Иногда на рынке можно встретить губки с синими или чёрными абразивными частицами. Эти варианты имеют такой же уровень жесткости, как и металлические губки, обычно используемые для очистки копоти из подносов или сковородок, что свидетельствует об их эффективности для трудных задач.

Раньше мы писали, экономно ли держать бойлер постоянно включенным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!