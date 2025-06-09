Холодник летний: лучше окрошки

Холодник летний

Лучше любой окрошки, потому что запеченная свекла дает немного сладости и плотности супа, а также богатый, насыщенный и несравненный цвет! Дети будут в восторге.

Ингредиенты на 3 больших порции

2 средних запеченных свеклы;

1 средний огурец;

3 вареных яйца;

2–3 редиса;

500 г куриного бульона;

1 жареное куриное филе;

зеленый лук, петрушка, укроп;

2 ч. л. нежной горчицы;

сок 1/3 лимона;

150–180 г сметаны жирностью 25%;

соль.

В чашу блендера помещаю запеченную свеклу, желтки из вареных яиц, легкий куриный или овощной бульон, соль, сок лимона, горчицу, сметану и все сбиваю до однородной шелковистой консистенции!

Довожу ее по вкусу. Используйте лимонный сок, соль, горчицу. Все должно быть достаточно насыщенным, потому что гарнир будет несоленый! Основание ставлю в холодильник остыть.

Жареную или отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаю полусоломкой, зелень – меленько, и ее должно быть много.

В тарелку кладу нарезанные огурец, белок, курицу, редис и зелень, заливаю холодным борщом и подаю. Ну очень вкусно!

Вместо курицы вкусно брать говяжий язык или даже креветки!

Свекольная основа должна быть не густой, но насыщенной по вкусу. Лучше нравится холодной.

Для приятного впечатления от супа часть бульона можно заменить газировкой (добавить уже после блендера). Будет необычный эффект!

Приятного аппетита!