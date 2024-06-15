Honor представляет наушники TiinLab: что известно о функциях и цене

Компания Honor представила свою последнюю новинку Honor TiinLab Open-Back Buds. UAportal рассказал, что наушники предлагают целый ряд впечатляющих функций и усовершенствований.

Прежде всего, наушники Honor TiinLab Open-Back Buds могут похвастаться новейшей технологией Bluetooth версии 5.3, которая обеспечивает бесперебойное соединение. Кроме того, пользователи могут наслаждаться высококачественным звуком благодаря поддержке AAC и SBC кодеков. Наушники также оснащены 13,4-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими исключительное качество звука и несколькими микрофонами для четкой связи.

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Одной из достопримечательностей Honor TiinLab Open-Back Buds является их класс защиты IP54, что означает, что они устойчивы к воде и поту. Это делает их идеальными для интенсивных тренировок и активного отдыха на открытом воздухе. Чтобы настроить наушники в соответствии с личными предпочтениями, пользователи могут использовать специальное приложение Honor на своих смартфонах.

Что касается времени автономной работы, Honor TiinLab Open-Back Buds действительно впечатляет. До 40 часов воспроизведения на одном заряде пользователи могут наслаждаться длительным использованием без необходимости частой подзарядки. Это отличное время автономной работы гарантирует бесперебойное воспроизведение музыки и звонки в течение всего дня.

Компания Honor объявила, что наушники TiinLab Open-Back Buds появятся в продаже в Китае 22 марта по доступной цене в $69. Однако после запуска цена будет увеличена до 76 долларов.

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