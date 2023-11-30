Хранят тепло в холодной воде: интересные факты о морских котиках

Морские котики, которых часто обожают за их милую внешность, в общем-то не опасны для человека по сравнению с другими похожими на них существами. UAportal подготовил для вас несколько интересных фактов об этих волшебных созданиях.

Усы помогают морским котикам в водной среде.

Подобно тому, как усы помогают обычным котам ориентироваться в темноте, морские котики полагаются на свои усы, чтобы обнаружить изменения в водной среде. Это замечательное приспособление позволяет сохранять осведомленность даже при отсутствии света.

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Вариации размеров

Вес морских котиков может существенно различаться. Самые маленькие особи весят всего 30 кг, а самые большие – в десять раз больше. Самки при этом обычно заметно меньше самцов, примерно на треть.

Самки морских котиков могут контролировать процесс оплодотворения

Самки морских котиков обладают удивительной способностью контролировать свой процесс оплодотворения. После спаривания с самцом они могут задержать оплодотворение яйцеклетки на несколько месяцев, если текущие условия неблагоприятны для выживания потомства.

Способность сохранять тепло

Интересной особенностью морских котиков есть их способность сохранять тепло даже в холодной воде. Благодаря содержащемуся в их меху воздуху кожа остается изолированной от холодной температуры окружающей воды.

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