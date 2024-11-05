Хрустящие чебуреки на воде с сыром из доступных ингредиентов

Хрустящие, румяные, с тягучим сыром. А готовятся на воде и доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

• Минеральная вода;

• Мука;

• Сахар;

• Масло;

• Сыр голландский;

• Чедер;

• Сыр Бри;

• Пармезан.

Способ приготовления:

1. Смешать воду, муку, сахар и растительное масло и замесить тесто.

2. Завернуть его в пищевую пленку и отдохнуть. Тем временем натереть сыр.

3. Затем тесто разделить на части и раскатать в тонкие круги.

4. Выложить творожное "ассорти" на тесто и скрепить края, как на видео.

5. Жарить в разогретом масле до золотистой корочки.

Вкусного.