HyperOS устанавливают на модели Xiaomi 13 Pro: Что нового

Пользователи Xiaomi по всему миру, особенно те, кто владеет Xiaomi 13 Pro, сейчас в восторге от развертывания новой операционной системы HyperOS. Это еще один важный шаг, поскольку Xiaomi продолжает переводить свои устройства на собственную операционную систему. UAportal рассказывает подробности.

Обновление

Обновление прошивки с номерами сборки OS1.0.1.0.UMBMIXM/OS1.0.1.0.UMBEUXM недавно стало доступным для пользователей. Обновление весом около 1,5 ГБ уже поэтапно устанавливается на устройства в глобальном регионе и странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

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Что нового

Прошивка включает в себя декабрьский патч безопасности от Google, обеспечивающий повышенный уровень защиты устройств.

Интерфейс

Кроме того, пользователи могут рассчитывать на новый свежий интерфейс с рядом интересных функций. Xiaomi 13 Pro теперь может похвастаться улучшенной анимацией, оптимизированной оперативной памятью и множеством других улучшений, обеспечивающих более плавную и эффективную работу.

Будьте уверены, что HyperOS Xiaomi стремится предложить пользователям безупречную и инновационную операционную систему, постоянно признавая важность предоставления последних обновлений безопасности наряду с расширенной функциональностью и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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