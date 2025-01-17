Идеальный рулет из свинины для праздничного стола

Хотите удивить гостей или побаловать семью? Приготовьте ароматный рулет из свинины с черносливом – блюдо, которое выглядит эффектно и вкусно еще лучше!

Что понадобится:

Свинина (грудная часть) – 1,5 кг

Чернослив – 300 г

Чеснок – 30 г

Приправа к шашлыку

Соль

Как готовить:

Щедро натрите мясо специями.

Выложите на него чернослив и измельченный чеснок.

Закрутите рулет и плотно завяжите нитью.

Заверните в пергамент и фольгу.

Секрет запекания:

Запекайте при 180°C – сначала 1 час. Затем откройте фольгу, смажьте рулет жиром и дайте ему зарумяниться еще 30 минут.

Рекомендации подачи:

В горячем виде – это роскошное блюдо.

В холодном – идеальная буженина для нарезки.

Праздничный лайфхак: украсьте блюдо гранатовыми зернышками или зеленью для эффектного вида.