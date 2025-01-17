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Идеальный рулет из свинины для праздничного стола

Алик Мкртчян

Идеальный рулет из свинины для праздничного стола
Идеальный рулет из свинины для праздничного стола

Хотите удивить гостей или побаловать семью? Приготовьте ароматный рулет из свинины с черносливом – блюдо, которое выглядит эффектно и вкусно еще лучше!

Что понадобится:

Свинина (грудная часть) – 1,5 кг

Чернослив – 300 г

Чеснок – 30 г

Приправа к шашлыку

Соль

Как готовить:

Щедро натрите мясо специями.

Выложите на него чернослив и измельченный чеснок.

Закрутите рулет и плотно завяжите нитью.

Заверните в пергамент и фольгу.

Секрет запекания:

Запекайте при 180°C – сначала 1 час. Затем откройте фольгу, смажьте рулет жиром и дайте ему зарумяниться еще 30 минут.

Рекомендации подачи:

В горячем виде – это роскошное блюдо.

В холодном – идеальная буженина для нарезки.

Праздничный лайфхак: украсьте блюдо гранатовыми зернышками или зеленью для эффектного вида.

Источник:instagram.com

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