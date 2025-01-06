Идеальный салат с курицей на каждый день
Этот рецепт – гармония вкуса и простоты приготовления.
Для салата:
• Листья салата (Ромен или Айсберг) – 1 пучок;
• Томаты черри – 100 г;
• Пармезан (тертый) – 40 г;
• Куриное филе – 1 шт;
• Мука пшеничная – 3 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Панировочные сухари – 3 ст.л.
Для соуса:
• Домашний майонез – 3 ст.л;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Лимонный сок – 1 ст.л;
• Пармезан (по желанию).
Процесс приготовления:
1. Листья салата нарвать или нарезать. Томаты черри измельчить.
2. Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.
3. Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.
4. Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.
5. Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.
6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.
Готовьте легко – живите вкусно.