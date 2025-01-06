Идеальный салат с курицей на каждый день

Этот рецепт – гармония вкуса и простоты приготовления.

Для салата:

• Листья салата (Ромен или Айсберг) – 1 пучок;

• Томаты черри – 100 г;

• Пармезан (тертый) – 40 г;

• Куриное филе – 1 шт;

• Мука пшеничная – 3 ст.л;

• Яйцо – 1 шт;

• Панировочные сухари – 3 ст.л.

Для соуса:

• Домашний майонез – 3 ст.л;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Лимонный сок – 1 ст.л;

• Пармезан (по желанию).

Процесс приготовления:

1. Листья салата нарвать или нарезать. Томаты черри измельчить.

2. Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.

3. Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.

4. Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.

5. Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.

6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.

Готовьте легко – живите вкусно.