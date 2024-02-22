Идеальный выбор для грядки: что известно о сорте огурцов Лазурит

Если вы хотите посадить на своей грядке лучший сорт огурцов в этом году, UAportal предлагает не разочарующий вас сорт. Лазурит обещает обильный урожай без горечи.

Непревзойденная урожайность

Эксперты выделили самые лучшие гибридные сорта огурцов, способные давать обильные урожаи и при этом отличаться сильным ростом. Среди них ярко выделяется Лазурит, известный своей высокой урожайностью и устойчивостью к разным погодным условиям.

Следует отметить, что Лазурит – раннеспелый сорт, плоды которого обычно достигают 8-10 сантиметров в длину. Эти маленькие, сочные огурчики, несомненно, украсят ваш стол.

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Сочетание вкуса и качества

Одной из выдающихся особенностей этого исключительного сорта является его удивительное отсутствие горечи. Лазурит был создан, чтобы удовлетворить вкусы привередливых гурманов, стремящихся избежать какого-либо намека на горчинку в своих кулинарных произведениях. Это свойство делает его идеальным выбором для тех, кто стремится к непревзойденным вкусовым ощущениям. Даже после созревания огурцы сохраняют свою нежность и остаются приятными по вкусу.

Легкость в уходе

Лазурит ценится не только за свои исключительные качества, но и за неприхотливость в уходе, что делает его отличным вариантом для любителей овощей, как начинающих, так и опытных хозяев. Он отлично растет как на открытых грядках, так и в контейнерах и горшках, что делает его безупречным выбором даже для тех, кто имеет ограниченную площадь для садоводства.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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