Игра вне времени: 4 интересных факта о тетрисе

В мире видеоигр существуют неповторимые шедевры, оставляющие значительные следы в истории гейминга. UAportal рассказал об одной из таких – тетрис, игре, вырвавшейся из рамок простых геометрических фигур и покорившей сердца игроков своей уникальной эстетикой и всем известной мелодией.

Эволюция мелодии тетриса

Поначалу не имея культовой мелодии, Тетрис получил свою характерную тему только с появлением игрового режима A-Type на Nintendo Game Boy в 1988 году. В этом режиме звучала модифицированная версия русской народной песни "Коробейники", датируемая 1861 годом. Увлекательная мелодия приобрела широкую популярность и органично сочеталась с динамическими головоломками игры, став неотъемлемым атрибутом игры "Тетрис".

Феномен "эффекта тетриса"

Чрезвычайная популярность тетриса породила любопытный феномен, известный как "эффект тетриса". Это состояние касалось людей, которые после длительного влияния игры начинали визуализировать и мысленно манипулировать элементами тетриса в разных ситуациях. Этот эффект, впервые обнаруженный в 1994 году, продолжает проявляться у отдельных лиц, демонстрируя, как интенсивное вовлечение в игру может проникать в мышление человека.

Читайте также: Компания, изменившая интернет: Топ-5 фактов о Google

Тетрис покоряет космос

В 1993 году Тетрис стал первой видеоигрой, побывавшей в открытом космосе. Это революционное событие явилось уникальным примером сочетания игр и космических полетов.

Тетрис в киберспорте

Вопреки расхожему мнению, тетрис превратился в признанную киберспортивную платформу, чему способствовало достижение Гарри Гонгом максимального результата в 2009 году. После достижения Гонга появилась быстроразвивающаяся конкурентная среда, в которой проводятся многочисленные турниры для преданных игроков.

Благодаря созданию сообществ и усовершенствованным версиям игры, тетрис укрепил свои позиции в мире киберспорта.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!