Игровой OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц: ViewSonic представляет XG272-2K

Игровая индустрия бушует от восторга, когда ViewSonic представляет свое последнее предложение – игровой монитор XG272-2K. UAportal рассказывает подробнее об этом запуске.

Основные характеристики

Благодаря ошеломляющей 27-дюймовой OLED-панели LG этот монитор поднимет игровой опыт на новые высоты. Благодаря разрешению 2560×1440p геймеры могут рассчитывать на четкое и яркое изображение, оживляющее их любимые игры.

Монитор XG272-2K – это не только визуальные эффекты, он также обеспечивает плавный игровой процесс благодаря поразительной частоте обновления 240 Гц. Эта функция гарантирует плавное отображение каждого кадра, обеспечивая плавный игровой процесс без размытия движения и разрывов экрана. Для повышения производительности ViewSonic внедрила передовые технологии, такие как AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, предлагая геймерам больше возможностей и гибкости.

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Что касается возможностей подключения, XG272-2K не разочаровывает. Благодаря портам USB Type-C и USB 3.1, геймеры могут легко подключать периферийные устройства или передавать данные. Кроме того, монитор оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, позволяющим пользователям погрузиться в игровой процесс с высококачественным звуком.

Цена и доступность

Что касается цены и доступности ViewSonic XG272-2K, то подробности пока держатся в тайне. Хотя точная дата запуска и цена еще не объявлены, подтверждено, что продукт дебютирует в США в ближайшее время.

Геймеры с нетерпением ждут возможности получить в свои руки этот долгожданный игровой OLED-монитор, который, несомненно, обеспечит визуально потрясающий и увлекательный игровой опыт.

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