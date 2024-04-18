Их лучше обходить стороной: чем опасны деньги на дороге
В истории деньги служили не только средством обмена, но и носителем энергии. Поэтому их использовали в разных ритуалах. UAportal рассказывает, почему лучше не подбирать деньги на дороге.
Ритуальные деньги
Некоторые народные верования и предрассудки строго-настрого запрещают подбирать деньги, найденные на улице. Это может быть связано с тем, что подобные средства часто ассоциируются с ритуалами, которые могут привлечь негативную энергию в жизнь человека. Кроме того, подбирая найденные на улице деньги, вы можете бессознательно взять на себя проблемы и трудности потерявшего их человека.
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Закон Вселенной
Еще одна причина, почему не стоит подбирать деньги на улице, кроется в законе Вселенной. Согласно ему, если что-то добавляется в одном аспекте жизни, то в другом – уменьшается. Поэтому деньги, полученные без значительных усилий, могут принести временные выгоды, но в конечном счете приведут к несчастью.
Проклятые деньги
Кроме того, деньги, найденные на улице, могут быть прокляты или использованы в темных ритуалах. В таких случаях они могут привлечь серьезные неприятности и энергию смерти в жизнь владеющего ими человека.
Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.
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