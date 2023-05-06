Им улыбнется удача: Три знака зодиака проведут отличные выходные 6-7 мая

UAportal подготовил гороскоп на выходные 6-7 мая. В этой статье рассматриваются астрологические влияния, которые могут отразиться на досуге и отдыхе Льва, Близнецов и Тельцов.

Лев

В этот период Львы могут почувствовать сильное желание побаловать себя роскошной жизнью. Совмещение Марса в вашем знаке может заставить чувствовать себя более страстным и энергичным, чем обычно.

Это отличное время, чтобы запланировать короткий отпуск или побаловать себя посещением спа-салона. Не забывайте делать перерывы и не перенапрягайтесь. Найдите время, чтобы оценить простые вещи в жизни и предаться отдыху, который зарядит вас энергией.

Близнецы

Поскольку Лунный узел находится в вашем знаке, в этот период вы можете почувствовать тягу к интеллектуальной стимуляции и исследованиям. Это отличное время, чтобы заняться новым хобби или изучить новую область интересов.

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Не забывайте делать перерывы и заниматься досугом, который позволит вам расслабиться и успокоиться. Постарайтесь найти баланс между увлечениями и заботой о своем благополучии.

Телец

Нептун в вашем знаке может сделать вас более восприимчивыми к расслабляющим и восстанавливающим мероприятиям в эти выходные. Это прекрасное время для занятий творчеством, которое позволит расслабиться и выразить себя.

Потакание простым удовольствиям, таким как чтение хорошей книги или отдых на природе, может быть очень полезным для умственного и эмоционального здоровья. Не забывайте прислушиваться к интуиции и учитывать свои потребности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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