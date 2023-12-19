Имеет не только украинские корни: Факты о Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо, безусловно, является кумиром миллионов, и само присутствие во множестве фильмов свидетельствует о стремлении режиссеров и продюсеров создать незабываемую картину, часто без ограничений в бюджете. UAportal подготовил несколько интересных фактов об этом непревзойденном актере.

Разнообразная родословная

Кроме своей неоспоримой славы, у Леонардо Ди Каприо есть украинские корни. Более того, его родословная охватывает немецкую, итальянскую и американскую линии, создавая динамическую смесь культурных воздействий.

Музыкальное мастерство

Помимо актерских способностей Ди Каприо также обладает музыкальными талантами, демонстрируя свое умение грациозно играть на органе. Орган признан одним из самых сложных инструментов и овладение его сложными функциями является достижением, на которое не каждый может претендовать.

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Прыжки с парашютом и аэрофобия

Во время скачка с парашютом произошел неожиданный поворот событий, когда основной парашют Леонардо Ди Каприо не раскрылся должным образом. Этот ужасный опыт способствовал развитию аэрофобии – страху летать. Ди Каприо открыто признается, что до сих пор испытывает тревогу во время полетов.

Символический подарок из "Титаника"

Во время съемок культового фильма "Титаник" Ди Каприо подарил своей партнерше по фильму Кейт Уинслет символический подарок. Он подарил ей кольцо, которое она хранила с тех пор, с таинственной надписью, отчеканенной на ее внутренней стороне. Таинственное значение остается известным только Ди Каприо и Уинслет.

Филантропическая деятельность

На протяжении своей блестящей карьеры щедрость Леонардо Ди Каприо выходила за пределы серебряного экрана. Он внес значительные благотворительные взносы на общую сумму в десятки миллионов долларов, уделяя особое внимание делам, связанным с защитой и сохранностью окружающей среды.

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