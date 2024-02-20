Имела разные сценические псевдонимы: Малоизвестные факты о Лане Дель Рей

Лана Дель Рей, известная своей увлекательной музыкой и уникальной личностью, на протяжении своей карьеры столкнулась с многочисленными ошибочными представлениями и спорами. UAportal подготовил пять интригующих деталей о Лане Дель Рей.

Эволюция имени

До того, как она взяла себе псевдоним Лана Дель Рей, артистка имела разные сценические псевдонимы. До того как стать известной, она была известна как Лиззи Грант – имя, которое многим может быть не знакомо. Однако Лана Дель Рэй экспериментировала с разными именами, такими как Королева прыжков на скакалке Спаркл и Мэй Джейлер. В конце концов, во время визита в Майами с сестрой певица обнаружила, что предпочитает имя, которое вызывает экзотические и прибрежные ощущения.

Связь с Гагой

Лана Дель Рэй и Леди Гага, обе к тому времени начинающие музыканты, сначала вращались в одних и тех же кругах на яркой музыкальной сцене Нью-Йорка. Лиззи Грант и Стефани Джерманотта стремились к высотам и преследовали свои мечты, но их пути никогда не пересекались напрямую. Дель Рей призналась, что несколько раз участвовала в совместных выступлениях благодаря связям с Бобом Леоне, менеджером Гаги. Хотя появились слухи о напряженности в отношениях между двумя артистками, Дель Рей называла их недоразумениями.

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Метафизический разум

Дель Рей углубленно изучала метафизику и философию университета. Получив степень по метафизике, она проявила большой интерес к пониманию таких понятий, как существование Бога и влияние технологий на происхождение и предназначение человечества. Преданность Дель Рей исследованию таких тем, побуждающих к размышлению, проливает свет на ее интеллектуальную любознательность вне музыкальной индустрии.

Раздел о трейлерном парке

В первые дни выступлений на нью-йоркских площадках Дель Рей заключила контракт на запись с музыкальным лейблом 5 Points. Разумно инвестировав аванс, она приобрела трейлер в парке в Нью-Джерси, который стал ее нетрадиционным жильем после окончания университета.

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