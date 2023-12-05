Интересные факты о хлопке: из чего делают купюры

Хлопок, как природный волокнистый материал, издавна используется человечеством и играет немаловажную роль в текстильной промышленности. Это растение, которое имеет увлекательную историю и множество применений в разных областях жизни. UAportal рассказывает топ-5 фактов о ней.

Хлопок более прочен во влажном состоянии

В отличие от своих аналогов, таких как вискоза и древесная целлюлоза, слабеющие при намокании, хлопок демонстрирует повышенную прочность во влажных условиях. Атомы водорода в воде образуют дополнительные связи с целлюлозой, содержащейся в хлопке, повышая общую прочность ткани.

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Наследие хлопка охватывает тысячелетие

Археологи раскопали в Мексике остатки хлопчатобумажных коробочек и фрагменты хлопчатобумажной ткани, созданные 7 000 лет назад. В Пакистане хлопок выращивали, пряли и ткали из него ткани еще за 3000 лет до нашей эры. Позже арабские купцы привезли хлопчатобумажную ткань в Европу около 800 г. нашей эры, что способствовало распространению этого ценного материала по всему миру.

Хлопок плодоносит

После фазы цветения и успешного опыления хлопчатник образует интересный плод, известный как коробочка. Эта крепкая капсула инкапсулирует как волокна, так и семена. Когда коробочка достигает зрелости, она раскрывается, открывая знакомый нам пушистый хлопок. Цветы хлопчатника украшают ландшафт своей соблазнительной красотой.

Из хлопка можно делать деньги

Использование обычной бумаги для производства денег сделало бы банкноты напрасными под влиянием влаги. На самом деле большинство стран используют хлопок для изготовления банкнот.

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