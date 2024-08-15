Интересные факты о котах: вы точно этого не знали

Как много вы знаете о домашних питомцах? UAportal поделился интересными фактами о котах.

1. Ученые установили, что владельцы кошек имеют на 30% более низкий риск возникновения инфарктов и инсультов.

2. Увлекательное открытие показывает, что люди и кошки имеют схожие участки мозга, отвечающие за эмоции.

3. Кошки проводят во сне удивительные 70% своего дня, что составляет более двух третей жизни.

4. Подобно отпечаткам пальцев человека, каждая кошка имеет свой отпечаток носа, уникальный для нее.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

5. В отличие от людей, коты не имеют потовых желез, распределенных по всему телу, они потеют только через лапы.

6. Благодаря повышенной чувствительности к вибрациям, коты способны ощущать приближающееся землетрясение примерно за 15 минут до того, как это чувствует человек.

7. Научно доказано, что котам присуща способность поднимать настроение человека. Своим мурлыканием, теплом и воздействием особого магнитного поля они обеспечивают так называемую кошачью терапию.

8. Предрассудки по черным котам отличаются в разных регионах. В Европе и Северной Америке их появление считается дурной приметой. Однако в Британии и Австралии встреча с черным котом считается символом большой удачи.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных, существует множество примет, связанных с поведением кошек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !