Интересные факты о персидских кошках: о чем многие владельцы не знают

Когда мы говорим о персидских котах, на ум приходят их поразительные черты внешности, ведь эта порода получила широкое признание как самая популярная порода кошек во всем мире. Персы покорили сердца как в западной, так и в восточной части земного шара. UAportal рассказывает интересные факты об этой породе.

1. Всемирно известная порода

Персидские кошки, которых называют самой известной породой кошек в мире, веками привлекали внимание и обожание. Эти замечательные компаньоны были впервые завезены в Америку из Европы в 19 веке, а затем завоевали сердца любителей кошек по всему миру. Хотя их волшебные вздернутые носы, возможно, не всем нравятся, но характер оставляет незабываемое впечатление.

2. Происхождение и исследование

Хотя персы попали в Соединенные Штаты из Европы, их корни можно проследить в древней Персии, находящейся на территории современного Ирана. Преданные европейские исследователи, путешествовавшие по Персии в поисках специй и драгоценностей, встретили персидскую кошку. Признав ее потенциал как заветного талисмана, они успешно привезли этих кошек обратно в Европу в 17 веке.

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3. Эволюция внешнего вида

Персидские кошки не всегда обладали теми же эстетическими чертами, которые мы узнаем сегодня. Как ни странно, эти кошачьи претерпели значительные изменения по прибытии в Европу. Лишь в конце 19 века в Англии персы приобрели свой выразительный вид. Специализированные селекционеры избирательно скрещивали их с ангорскими кошками, чтобы добиться желаемых физических характеристик.

4. Кошачья аристократия

Благодаря своей роскошной длинной шерсти персидские кошки издавна ассоциируются с понятиями обилия, благородства и аристократизма. Особое место среди известных любителей персидских кошек занимает английская королева Виктория, страстная поклонница этой породы.

5. Дилемма с шерстью

Хотя обильная шерсть персидской кошки, несомненно, завоевала сердца многих, она заставляет других задуматься, стоит ли заводить этих кошек. Их длинная шерсть требует тщательного ухода и внимания. Регулярное расчесывание имеет важное значение для предотвращения лопатки, и часто требуются специальные уходовые процедуры. Некоторые владельцы даже обращаются к профессиональным грумерам, чтобы обеспечить безупречный вид шерсти своих персов.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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