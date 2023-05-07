Исполнятся желания: У трех знаков зодиака исполнятся желания 7 мая

UAportal подготовил гороскопы для Рыб, Тельца и Скорпиона на это воскресенье. В этой статье рассматривается концепция исполнения желаний и то, как астрологические влияния могут формировать судьбу.

Рыбы

Вы упорно трудились, чтобы воплотить свои мечты в жизнь, и в это воскресенье Вселенная может исполнить ваше желание. Луна в Рыбах усиливает вашу интуицию и творческие способности, что делает это время идеальным для того, чтобы сосредоточиться на своих стремлениях. Доверяйте своей интуиции, и вы сможете реализовать свои желания.

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Телец

Вы можете обнаружить, что это воскресенье принесут вам чувство радости и удовлетворения. Меркурий в Тельце повышает вашу способность доносить свои потребности и желания. Это хорошее время для постановки целей и составления планов на будущее. Воспользуйтесь этим временем, чтобы реализовать свои желания.

Скорпион

Вы можете обнаружить, что это воскресенье принесут значительную возможность для исполнения желаний. Венера в Скорпионе усиливает вашу харизму и магнетизм, облегчая привлечение желаемого. Доверьтесь своей интуиции и сосредоточьтесь на том, чего вы действительно хотите, и Вселенная может сговориться сделать это реальностью.

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