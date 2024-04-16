Истории исполнены любви: мелодрамы, которые стоит посмотреть каждому

UAportal подготовил подборку по лучшим мелодрам 2018-2021 годов. Узнайте об увлекательных истории пяти удивительных фильмов, каждый из которых имеет особый и интригующий сюжет, который оставит незабываемое впечатление.

"Эмма"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 124 минуты

Год: 2020

Главный продюсер: Тим Беван

"Эмма" – волшебная экранизация любимого романа Джейн Остин. Фильм рассказывает об Эмме Вудхаусе, молодой и влиятельной женщине, которая охотно сватает своих подруг и вмешивается в их личную жизнь. Однако ее последнее сватовство приводит к неожиданным последствиям, в результате чего Эмме приходится столкнуться с собственными чувствами.

"Звезда родилась"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Драма, мюзикл, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 136 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Билл Гербер

Фильм "Звезда родилась" рассказывает о бурной истории любви между опытным музыкантом Джексоном Мэном и артисткой Элли. Когда карьера Элли взлетает вверх, их отношения сталкиваются с личными трудностями, зависимостью и славой, подвергая сомнению их связь и общие мечты.

"Плюс один"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Бен Стиллер

"Плюс один" – это отличная романтическая комедия о двух друзьях Бене и Элис, которые соглашаются быть "плюс друг" друг другу на нескольких свадьбах. По мере того как они познают любовь, разбитые сердца и собственные запутанные чувства, их искренняя дружба начинает перерастать во что-то более неожиданное.

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"Лакричная пицца"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 133 минуты

Год: 2021

Главный продюсер: Джоанна Селлар

Фильм рассказывает историю о взрослении, происходящем в 1970-х годах в долине Сан-Фернандо. История разворачивается вокруг Гэри Валентайна, 15-летнего начинающего актера, и Аланы Кейн, молодой женщины, ориентирующейся в музыкальной индустрии. Их необычные отношения проходят через разные взлеты и падения, рассказывая о сложностях юности, амбиции и стремления к мечтам.

"Портрет девушки в огне"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: Франция

Продолжительность: 121 минута

Год: 2019

Главный продюсер: Бенедикт Куврер

Действие фильма "Портрет девушки в огне" разворачивается в 18 веке. Он рассказывает о запретной любви, которая возникает между Марианной, молодой художницей и Элоизой, будущей невестой, не желающей выходить замуж. По мере того как их отношения становятся все более тесными, обе женщины подвергают сомнению общественные нормы и стремятся реализовать свои желания и стремления на фоне патриархального общества.

Напомним, мы рассказали о 3 замечательных комедиях, которые поднимут вам настроение и создадут уютную атмосферу.

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