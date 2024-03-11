Истории, которые согреют сердце и вызовут слезы смеха: лучшие романтические комедийные фильмы

Приготовьтесь к просмотру эмоциональных фильмов в мире романтических комедий с 2010 по 2014 год. UAportal рассказал о фильмах, в которых прекрасно сочетаются любовь, юмор и жизненные истории.

"Любовь и другие лекарства"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 52 мин

Год производства: 2010

Режиссер: Эдвард Цвик

"Любовь и другие лекарства" – это история Джейми Рэндалла, очаровательного фармацевтического продавца, и Мэгги Мердок, уверенной в себе свободной духом девушки. Их пути пересекаются, когда Джейми попадает в бурную индустрию продажи виагры и знакомится с Мэгги, молодой женщиной с диагнозом болезни Паркинсона на ранней стадии. Профессиональная и личная жизнь Джейми и Мэгги переплетаются, и у них начинается страстный роман, который бросает вызов их взглядам на обязательства и сложности романтических отношений.

Читайте также: Путешествие через тайны и интриги: топ-5 детективных фильмов

"1+1"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Комедия, биография, драма

Страна производства: Франция

Продолжительность: 1 ч. 52 мин.

Год производства: 2011

Режиссеры фильма: Оливье Накаш, Эрик Толедано

"1+1" рассказывает правдивую историю невероятной дружбы между двумя мужчинами из разных миров. Филипп, богатый аристократ, который стал парализованным ниже шеи в результате несчастного случая во время полета на параплане, нанимает Дрисса, харизматичного и остроумного мужчину из французских проектов, своим смотрителем. То, что сначала начинается как работа, превращается в чрезвычайную связь, поскольку Дрисс возвращает в жизнь Филиппа радость, смех и чувство цели. Вместе они преодолевают вызовы инвалидности, расы и общественных ожиданий, обучая друг друга ценным урокам.

"Весенние надежды"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 40 мин

Год производства: 2012

Режиссер: Дэвид Френкель

"Весенние надежды" – это история Кей и Арнольда, пары среднего возраста, которая оказалась в застойном и бесстрастном браке. Решив возродить искру и омолодить их отношения, Кей убеждает Арнольда посетить интенсивный курс семейной терапии под руководством доктора Фелда. Выполняя неудобные упражнения и преодолевая свои самые сокровенные страхи и желания, Кей и Арнольд учатся искусству общения и заново открывают для себя важность любви и близости.

"Волк с Уолл-стрит"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Комедия, биография, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 3 ч

Год производства: 2013

Режиссер: Мартин Скорсезе

"Волк с Уолл-стрит" основан на реальной истории Джордана Белфорта, харизматичного и амбициозного биржевого брокера, который становится причастным к разгулу коррупции и злоупотреблений на Уолл-стрит в 1980-х и 90-х годах. Среди денег, наркотиков и диких вечеринок у Джордана завязываются бурные отношения с Наоми Лапалья, его вспыльчивой и волевой второй женой. Фильм представляет мрачную комедию, которая сатирически высмеивает жадность и упадок фондового рынка, одновременно показывая взлеты и падения его загадочного главного героя.

"Другая женщина"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 49 мин

Год производства: 2014

Режиссер: Ник Кассаветис

"Другая женщина" рассказывает о Карли Уиттен, успешном адвокате, которая узнает, что ее парень женат и изменяет ей и своей жене Кейт. Шокированная и опустошенная, Карли знакомится с Кейт и призывает ее объединиться, чтобы уничтожить неверного мужа. Когда дуэт разоблачает еще больше любовниц, они вербуют третью женщину, Эмбер, которая ничего не подозревает, чтобы присоединиться к их миссии мести. Посреди своих заговоров и интриг три женщины сближаются и формируют невероятную дружбу, предоставляя друг другу поддержку и смех, необходимый им в общем трудном положении.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!